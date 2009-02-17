Переработать шаблон оформления Simple для DokuWik

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно:

1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная

2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон

3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала

4. Сверстать первую страницу в три колонки

5. Поработать с подбором цветов оформления (пожелания и примеры цветового оформления есть)

6. Прорисовать шапку (только графическая надпись), кликабильна

7. Прорисовать: отдельного человечка, группу человечков. Простая графика аналогичная по ссылке moodle.org/

8. Прорисовать (возможно для шапки, возможно отдельно использоваться будет) лица: лицо овал, очки, глаза, нос. Вариант в шапочке и без. Простая схематичная графика с элементами объема).

9. Текстовая инструкция по замене цветов темы оформления.

Сроки: не горит, но и тянуть мне смысла нет.

Оплата: WebMoney (wmz или wmr – по пожеланию) или безопасная сделка

Преимущество: для кандидатов с опытом работы с DokuWiki

15 лет назад
aikula
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо предоставить эскиз сайта

    Необходимо разработка нового дизайна сайта. Существует нынешний сайт а также на другом доменном имени новая версия сайта с новой навигационной структурой. Необходимо разработать дизайн сайта в соответствии с новой навигационной структурой. Первоначально требуется предоставить ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта.

    Требуется нарисовать дизайн сайта ( предоставление услуги регистрации доменов ) Обязательно в стиле WEB 2.0 Предложения принимаются только с демонстрацией работы подобного направления. Стоимость договорная , с уважением.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов45 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Редизайн существующего сайта

    Требуется сделать: редизайн существующего сайта http://schastie.by/ возможно стоит немного расширить функционал (например, что бы люди могли оставлять отзывы, комментарии на статьи) верстку раскрутку 1-2 баннера Указывайте, пожалуйста, стоимость работ.

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка макета сайта (для молодых дизайнеров)

    $20

    Разработать дизайн сайта на основе существующего. Конкурс для молодых дизайнеров. Желательно: -минималистичный дизайн -серый и синий цвета Победителю: -20 $ - все что причитается от заказчика в профиль дизайнеру

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта + корректировка логотипа

    Компания СМАРТЛАЙН , новообразованная. Сфера деятельности: автоматизация технологических процессов и инсталляция систем "УМНЫЙ ДОМ" и интеллектуальные здания. Индивидуальное проектирование данных систем.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостной сайт с элементами соц сети

    Интересует дизайн и верстка. Похожие по смыслу сайты: www.mixx.com , www.digg.com и www.ireport.com. Дизайн должен быть выполнен в стиле Web 2.0. Чистые, позитивные, тёплые цвета, тонкие линии, скругления, ощущение пространства и свободы. Требуется создать у ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад