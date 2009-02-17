Переработать шаблон оформления Simple для DokuWik

Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно:

1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная

2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон

3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала

4. Сверстать первую страницу в три колонки

5. Поработать с подбором цветов оформления (пожелания и примеры цветового оформления есть)

6. Прорисовать шапку (только графическая надпись), кликабильна

7. Прорисовать: отдельного человечка, группу человечков. Простая графика аналогичная по ссылке moodle.org/

8. Прорисовать (возможно для шапки, возможно отдельно использоваться будет) лица: лицо овал, очки, глаза, нос. Вариант в шапочке и без. Простая схематичная графика с элементами объема).

9. Текстовая инструкция по замене цветов темы оформления.

Сроки: не горит, но и тянуть мне смысла нет.

Оплата: WebMoney (wmz или wmr – по пожеланию) или безопасная сделка

Преимущество: для кандидатов с опытом работы с DokuWiki