Переработать шаблон оформления Simple для DokuWik

Дизайн сайта о webmoney красивый надо :)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модифицировать/переработать шаблон оформления Simple (www.dokuwiki.org/template..) для движка DokuWiki, а именно:
1. Сделать тему шириной 1024 пикселя, центрированная
2. Стиль: минимализм, преобладает белый фон
3. Переместить, добавить некоторые ссылки. Не требует написания дополнительного функционала
4. Сверстать первую страницу в три колонки
5. Поработать с подбором цветов оформления (пожелания и примеры цветового оформления есть)
6. Прорисовать шапку (только графическая надпись), кликабильна
7. Прорисовать: отдельного человечка, группу человечков. Простая графика аналогичная по ссылке moodle.org/
8. Прорисовать (возможно для шапки, возможно отдельно использоваться будет) лица: лицо овал, очки, глаза, нос. Вариант в шапочке и без. Простая схематичная графика с элементами объема).
9. Текстовая инструкция по замене цветов темы оформления.
Сроки: не горит, но и тянуть мне смысла нет.
Оплата: WebMoney (wmz или wmr – по пожеланию) или безопасная сделка
Преимущество: для кандидатов с опытом работы с DokuWiki
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