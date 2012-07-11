О работе: Необходимы услуги дизайнера для доработки «вторых» страниц сайта. В наличии исходники .psd Главной страницы (содержащие 90% всех элементов для последующих страниц) и техническое задание (макет-прототип) для каждой последующей страницы. ...
Переработка дизайна для CMS vldPersonals
Есть сайт знакомств на движке vldPersonals.
Требуется подкорректировать стандартный шаблон, а именно:
переставить менюшку пользователя из положения под шапкой в блок слева,
поменять некоторые цвета фона и тд,
немного переработать шапку.
И еще некоторые мелочи.
Прогу предлагать адекватную, невысокую цену.
Подробности можно обсудить в ЛС, только говорите примерно за сколько Вы бы взялись.
Выбранный исполнитель
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