Перерисовать дизайн личного кабинета из jpg в фигме

Дизайн сайтовЗавершен18 заявок492 просмотра
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Дизайн делали давно и потеряли исходники. Нужно все восстановить в figma.

Все экраны тут:

https://drive.google.com/folderview?id=1xT88O6k71XgXdNCnECgY7vWNkF4Kb23N

Шрифты знаем, иконки придется подбирать.

5 лет назад
Alex870
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
vitilik
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$110
7 дней
Все хорошо! Получилось дольше чем планировал, в остальном все супер! Большое спасибо!
Чётко поставленная задача, лёгкое общение. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
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