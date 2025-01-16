Перерисовать графику шаблона на более строгий стиль

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки39 просмотров

Имеется шаблон с мультяшной графикой. Необходимо перерисовать элементы дизайна так, чтобы сделать более строгий, минималистичный стиль. Но в то же время сохранить тематичность "приложения для андроид".

4 месяца назад
Valart1
Артур 
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3 месяца назад
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