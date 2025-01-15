Ищется дизайнер для создания лендинга на платформе Тильда, посвященного вебинарам по недвижимости. Заработная плата от 25 тысяч рублей. Задача включает разработку привлекательного интерфейса и удобной навигации.
Перерисовать графику шаблона на более строгий стиль
Имеется шаблон с мультяшной графикой. Необходимо перерисовать элементы дизайна так, чтобы сделать более строгий, минималистичный стиль. Но в то же время сохранить тематичность "приложения для андроид".
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