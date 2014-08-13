Перевод лого в вектор и внедрение его в диз сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка90 просмотров

1.Лого - 9.jpg в вектор (черно-белый, инвертированный, цветной) Желательно и ai и сdr (если конвертится - по новому делать не надо для каждой проги)

Цвета: треугольник внутри EC9B01

остальные элементы - 0191AB

2.Добавить лого в диз сайта на главной и внутренней - пример в СЗТА-главная.jpg

11 лет назад
investorT
Сергей 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Задание выполнено по поставленной задаче
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udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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