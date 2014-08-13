Перевод лого в вектор и внедрение его в диз сайта

1.Лого - 9.jpg в вектор (черно-белый, инвертированный, цветной) Желательно и ai и сdr (если конвертится - по новому делать не надо для каждой проги)

Цвета: треугольник внутри EC9B01

остальные элементы - 0191AB

2.Добавить лого в диз сайта на главной и внутренней - пример в СЗТА-главная.jpg