Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.
Перевод лого в вектор и внедрение его в диз сайта
1.Лого - 9.jpg в вектор (черно-белый, инвертированный, цветной) Желательно и ai и сdr (если конвертится - по новому делать не надо для каждой проги)
Цвета: треугольник внутри EC9B01
остальные элементы - 0191AB
2.Добавить лого в диз сайта на главной и внутренней - пример в СЗТА-главная.jpg
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