Персональный проект для first_mirror

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка193 просмотра

Разработать и сверстать дизайн интернет-магазина. Подробности в личной переписке.

15 лет назад
alprival
52 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад
$350
10 дней
Третья наша совместная работа, результат отличный.
Отличный заказчик. Знает, чего хочет и ценит, когда работа делается хорошо.

Заявки фрилансеров

first_mirror
Марьяна 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
24 отзыва
15 лет назад

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