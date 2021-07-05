Почтовый сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка77 просмотров

Сайту с услугой "почта" нужен приличный внешний вид. Требуется оформить набор страниц и ряд диалогов. Оформление включает такие элементы как

смысловые блоки, внутри которых находятся информационные и управляющие

элементы. Всё это нужно привести к согласованному и гармоничному виду.

4 года назад
guest_1625484386947
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$100
2 дня
Получил положительный опыт с Владиславом. Если что-то шло неидеально, то в процессе переговоров всё быстро исправлялось. Из минусов разве что молодость, из-за которой Владислав недооценивал сроки, но это касается и стороны заказчика, так что строго здесь не за что критиковать. Для меня главное - работа выполнена, меня устраивает, ну и есть обещание по "поддержке" (если что-то где-то по мелочи забыто).
Очень понравилось работать с Алексеем! Спасибо за объективный отзыв, буду работать над собой По работе: было очень детальное описание каждого задания, что убирала часть вопросов. Когда я что-то не понимал, то Алексей мне все объяснял и часто скидывал примеры дизайнов. Вежливость в общении, что есть огромным плюсом Так же понравилось, что Алексей всегда на связи и давал быстрые ответы, когда у меня были вопросы По оплате тоже все супер. Никаких задержек, спорных ситуаций, ничего. Оплачивал все сразу, а иногда даже немного раньше ( Например, когда страница была на финальной стадии, но не утверждена до конца) В общем, мне очень понравилось работать с Алексеем, у него интересный проект. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vladaksenov
23 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад

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