Требуется разработать дизайн для сайта почтового сервиса, включая оформление набора страниц и диалогов. Основное внимание уделить смысловым блокам и гармоничному виду элементов. Ожидается создание согласованного дизайна с информационными и управляющими элементами.
Почтовый сервис
Сайту с услугой "почта" нужен приличный внешний вид. Требуется оформить набор страниц и ряд диалогов. Оформление включает такие элементы как
смысловые блоки, внутри которых находятся информационные и управляющие
элементы. Всё это нужно привести к согласованному и гармоничному виду.
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