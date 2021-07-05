Очень понравилось работать с Алексеем! Спасибо за объективный отзыв, буду работать над собой По работе: было очень детальное описание каждого задания, что убирала часть вопросов. Когда я что-то не понимал, то Алексей мне все объяснял и часто скидывал примеры дизайнов. Вежливость в общении, что есть огромным плюсом Так же понравилось, что Алексей всегда на связи и давал быстрые ответы, когда у меня были вопросы По оплате тоже все супер. Никаких задержек, спорных ситуаций, ничего. Оплачивал все сразу, а иногда даже немного раньше ( Например, когда страница была на финальной стадии, но не утверждена до конца) В общем, мне очень понравилось работать с Алексеем, у него интересный проект. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!