Дизайн сайта е-магазина.
Подкорректировать шапку шаблона сайта
Изменить в шапке страницы кнопочки и во возможности цветовую гамму. Структуру страницы не трогать только цвета. Предоставить несколько вариантов цвета и кнопочек с изменением в странице.
шаблон смотрите http://infobanks.ru/sst/index.htm
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