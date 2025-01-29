Требуется дизайнер для создания упаковки кейсов в единый PDF-документ. Необходимо объединить несколько кейсов в красивый и профессиональный формат. Ожидается высокое качество работы и соблюдение сроков выполнения.
Поиск дизайнера для создания сайтов
Ищу дизайнера, который умеет делать сайты, даже на платформе Тильда. Рассматриваю даже начинающих специалистов. Пишите в личные сообщения, если интересно.
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