Поиск дизайнеров для проектной работы

Я владелец маркетингового агентства и ищу дизайнеров на проектную работу.

Важно, чтобы вы прислали ссылки на свои работы, стоимость дизайна 1 блока и стоимость вёрстки 1 блока.

Если вас интересует данное предложение, пишите мне в ЛС.