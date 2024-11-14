Поиск дизайнеров для проектной работы

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Я владелец маркетингового агентства и ищу дизайнеров на проектную работу.

Важно, чтобы вы прислали ссылки на свои работы, стоимость дизайна 1 блока и стоимость вёрстки 1 блока.

Если вас интересует данное предложение, пишите мне в ЛС.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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