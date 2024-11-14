Требуется разработка дизайна для блога, включая главную страницу и внутреннюю с выводом полной новости. Необходимо обеспечить адаптивность для мобильных устройств. Возможна работа по референсу с изменением цветов.
Поиск дизайнеров для проектной работы
Я владелец маркетингового агентства и ищу дизайнеров на проектную работу.
Важно, чтобы вы прислали ссылки на свои работы, стоимость дизайна 1 блока и стоимость вёрстки 1 блока.
Если вас интересует данное предложение, пишите мне в ЛС.
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