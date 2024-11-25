Поиск графического дизайнера для создания лид-магнита

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Я ищу графического дизайнера для создания лид-магнита.

Необходимо разработать привлекательный дизайн, который будет эффективно привлекать клиентов.

Рассмотрю портфолио и опыт работы с подобными проектами.

Сроки выполнения - до конца месяца.

5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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