Поиск графического дизайнера для ютюб-канала о недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
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Я открываю ютюб-канал о недвижимости и ищу талантливого графического дизайнера для создания картинок для видео.

Минимальное знание английского языка является необходимым.

Присылайте свое портфолио на указанный имейл.

В теме письма укажите "графический редактор".

YouTubeСоздание картинок
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Егор
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад

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