Полный редизайн сайта

Нужен [u]профессионал[/u] для создания дизайна для мобильной версии сайта http://www.allfourxfourparts.com/. [u]Назовите, пожалуйста, цену и сроки выполнения макетов.[/u] Предоплата не приветствуется, возможна оплата через сервис сайта
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дизайнкак всегда полагаюсь на ваш вкусс учетом - это магазин услуг тут 500 услуг, - просто но дорого, современно дорого - без вензелей :)
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