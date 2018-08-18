Поменять дизайн сайта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок232 просмотра

На основе одного сайта сделать дизайн другого. Делать у себя на хостинге затем перенести на мой. Более подробные ссылки и доступы скину кандидатам

Joomla
7 лет назад
sergei_krilov
Сергей 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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