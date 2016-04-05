Добрый вечер! Требуется создать дизайн для интернет магазина по продаже антиквариата в европейском стиле. Примеры Требуется нарисовать 3 страницы. Оплата по факту работы. Без предоплат.
Поменять цветовую гамму сайта и некоторые детали
Есть готовый сайт.
Нужно предоставить его вариант в другой цветовой гамме и поменять некоторые детали.
В идеале чтобы смотрелся лучше и визуально отличался от образца.
Подробности заинтересованным на почту. Пишите свой email в сообщении, пожалуйста
Выбранный исполнитель
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