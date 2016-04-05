Поменять цветовую гамму сайта и некоторые детали

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен21 заявка272 просмотра

Есть готовый сайт.

Нужно предоставить его вариант в другой цветовой гамме и поменять некоторые детали.

В идеале чтобы смотрелся лучше и визуально отличался от образца.

Подробности заинтересованным на почту. Пишите свой email в сообщении, пожалуйста

9 лет назад
nvvus
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
14 дней
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Хорошая постановка задачи и быстрое решение возникающих вопросов, заказчик всегда на связи

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opendanny
Евгений 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад

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