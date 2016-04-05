Поменять цветовую гамму сайта и некоторые детали

Есть готовый сайт.

Нужно предоставить его вариант в другой цветовой гамме и поменять некоторые детали.

В идеале чтобы смотрелся лучше и визуально отличался от образца.

Подробности заинтересованным на почту. Пишите свой email в сообщении, пожалуйста