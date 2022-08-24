Требуется разработка нового дизайна Landing Page на основе предоставленного чернового варианта. Ожидается конструктивная критика по расположению блоков и элементов. Формат проекта - предпочтительно Figma, но также принимаются PSD и XD. Необходимо предоставить 3 примера работ и озвучить стоимость и сроки редизайна. Сообщение должно начинаться с названия указанного города на карте.
Помощь с домашним заданием по веб. дизайну
Привет, нужна помощь в выполнении домашних заданий на курсах по веб. дизайну, потому как руки не доходят а за диплом уже заплатила (ну и не особо интересно). Я предоставлю доступ к курсам и Фигме, а ты все сделаешь. Можем с тобой списаться в телеграмме и все подробно расскажу.
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