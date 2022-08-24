Привет, нужна помощь в выполнении домашних заданий на курсах по веб. дизайну, потому как руки не доходят а за диплом уже заплатила (ну и не особо интересно). Я предоставлю доступ к курсам и Фигме, а ты все сделаешь. Можем с тобой списаться в телеграмме и все подробно расскажу.