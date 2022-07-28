Помощь с доработкой уже имеющегося сайта

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Закрыт29 заявок673 просмотра

Доделать уже существующий сайт. Тема: строительство. Нужно поменять фотографии, убрать глюки сайта, выровнять текст, убрать ненужные фрагменты на страницах.

https://ecm-dom.ru/

За качество и сжатые сроки предполагается хорошее вознаграждение и последующие проекты. 

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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