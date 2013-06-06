Поставить готовый шаблон на сайт.

Сотрудничали с Ярославом несколько раз и все было прекрасно, но при работе над последним проектом заказчик повел себя очень и очень отвратительно. Договорились о предоплате, которую он обещал сделать, но так я ее и не дождался, кормил завтраками в течении длительного времени, а в итоге просто пропал и не отвечает на электронные письма и личные сообщения в сервисе. Настоятельно не рекомендую к сотрудничеству!!!