Потрібен дизайн для сайту блогу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок411 просмотров

Потрібен дизайн для сайту блогу. Назва сайту "Чай з лимоном". Сайт буде з різними цікавими, повчальними, надихаючими історіями.

Приклади сайтів:

1) https://bit.ly/2UuGVsU

2) https://bit.ly/3f8SUUP

3)  https://bit.ly/2MNCO6S

Потрібно дві сторінки:

- головну

- сторінку матеріалу

Потрібна десктопна і адаптивні (планешт і мобільний) версії сторінок.

Працюємо з Photoshop, тому готовий дизайн потрібен в PSD форматі.

Є готовий логотип сайту. В стилі і кольорах орієнтуємось на нього (прикріпляю).

На головній:

- превю записів з заголовком, картинкою, категорією, рахівниками переглядів і поширень запису. без дати публікації

- без сайдбару

- має бути меню на 6 категорій

- кнопка/форма пошуку

- футер

- десь має бути посилання на сторінку сайту у ФБ (дивіться сайти приклади)

- пагінація

На сторінці матеріалу:

- заголовок

- категорія/ї

- рахівники переглядів і поширень

- текст матеріалу

- вигляд цитати

- вигляд нумерованого/ненумерованого списку

- вигляд посилання

- вигляд підпису під зображенням

- в кінці маютьт бути кнопки поширення матеріалу (дизайн можна змінювати) і кнопка підписатись від Facebook (дизайн незмінний, його дає Facebook) http://joxi.ru/p27DRdkUWJg1XA

- при прокрутці сторінки зверху має зявлятись полоса з заголовком і кнопкою пошири від facebook http://joxi.ru/p27DRdkUWJgPXA (вигляд на мобільному http://joxi.ru/J2bO4L7iGnO9wA)

- блок "схожі публікації" 

5 лет назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alexskichko
31 год
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 лет назад
$150
2 дня
Александр оперативно и качественно разработал дизайн для сайта. С первого раза было сделано то, что нужно. С минимальными правками. Рекомендую!
Приятно работать с Александром. Мгновенная обратная связь, четкие ответы, быстрая оплата, предоставление полной информации по проекту. Спасибо! Обращайся еще :)

Заявки фрилансеров

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