Требуется: Дизайн лендинга на тематику перевозок груза, примерно 4-5 экранов Мокап с текстами будет предоставлен От вас жду цены и портфолио
Потрібен дизайн для сайту блогу
Потрібен дизайн для сайту блогу. Назва сайту "Чай з лимоном". Сайт буде з різними цікавими, повчальними, надихаючими історіями.
Приклади сайтів:
Потрібно дві сторінки:
- головну
- сторінку матеріалу
Потрібна десктопна і адаптивні (планешт і мобільний) версії сторінок.
Працюємо з Photoshop, тому готовий дизайн потрібен в PSD форматі.
Є готовий логотип сайту. В стилі і кольорах орієнтуємось на нього (прикріпляю).
На головній:
- превю записів з заголовком, картинкою, категорією, рахівниками переглядів і поширень запису. без дати публікації
- без сайдбару
- має бути меню на 6 категорій
- кнопка/форма пошуку
- футер
- десь має бути посилання на сторінку сайту у ФБ (дивіться сайти приклади)
- пагінація
На сторінці матеріалу:
- заголовок
- категорія/ї
- рахівники переглядів і поширень
- текст матеріалу
- вигляд цитати
- вигляд нумерованого/ненумерованого списку
- вигляд посилання
- вигляд підпису під зображенням
- в кінці маютьт бути кнопки поширення матеріалу (дизайн можна змінювати) і кнопка підписатись від Facebook (дизайн незмінний, його дає Facebook) http://joxi.ru/p27DRdkUWJg1XA
- при прокрутці сторінки зверху має зявлятись полоса з заголовком і кнопкою пошири від facebook http://joxi.ru/p27DRdkUWJgPXA (вигляд на мобільному http://joxi.ru/J2bO4L7iGnO9wA)
- блок "схожі публікації"
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