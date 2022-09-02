Требуется разработать проект макета для сайта в Figma. Заказчик предоставляет видение по блокам, уникальность дизайна не обязательна. Ожидается качественная сборка элементов в соответствии с предоставленным видением.
Потрібно змінити дизайн сайта і зробити його толковим
цікавить зразок як у Вас є інтернет магазин одягу. Цікавить приблизна хоч ціна за роботу та час виконання . Перероблювати потрібно сайт www.timeforrescue.com.ua
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