Правки по дизайну, срочно

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок86 просмотров

Нужно внести правки в дизайн сайта, изменить некоторые элементы. Быстро и качественно.

На все про все есть только день. После будут еще проекты.

Очень надеюсь на ответсвенное отношение к работе.

11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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