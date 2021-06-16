Добрый день! Нужно сделать лендинги для вебинаров. Требования: -ответственность; -грамотность; -внимательность к деталям; -наличие релевантного опыта и портфолио; Пример ожидаемой структуры ...
Правки по дизайну в Тильде
Привет, есть сайт на Тильде, нужно сделать дизайн блока с выбором маршрутов (всего 3 маршрута) и ещё мелкие правки о которых говорили с тобой в вотс ап
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