Правки по дизайну в Тильде

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка78 просмотров

Привет, есть сайт на Тильде, нужно сделать дизайн блока с выбором маршрутов (всего 3 маршрута) и ещё мелкие правки о которых говорили с тобой в вотс ап

Tilda
4 года назад
steef
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Achervenkova
Алёна 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад
$40
1 день
Справилась в кратчайшие сроки, сделала всё в лучшем виде, хороший дизайнер рекомендую!
Хороший заказчик и проекты интересные, рекомендую всем)

Заявки фрилансеров

Achervenkova
Алёна 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
4 года назад

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