Правки сайта на Bitrix 24 по ТЗ

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Закрыт6 заявок432 просмотра

[table]ЗадачаНеобходимо создать страницу блога на сайте shopstat.ru

При создании блога необходимо учесть следующие пункты:

* Прототип блога + страница статьи

* Категории имеют аналогичный прототип, как и сам блог.

ЧПУ блога + категории

* На странице блога должен работать вывод категорий блога

Если категории блога пустые (без статей), то они должны быть по умолчанию скрыты.

При появлении статьи в категории, она выводится на основной странице блога.

* Необходимо наличие “хлебных крошек” строки навигации

* Последний URL в строке навигации некликабельный

* Категории тоже должны участвовать в строке навигации

Пример полной навигации в блоге:

* Shopstat - Блог - Wildberries - Как управлять продажами на маркетплейсе

Метатеги

В админ панели:

* Должна быть возможность прописать метатеги на основную страницу “Блог”

* Должна быть возможность прописать метатеги к каждой категории “Блог”

* Должна быть возможность прописать метатеги на каждую статью из блога.

Необходимые теги: Title и Description

А также у каждой страницы/категории/статьи должна быть возможность указать тег “canonical”

Содержание

Содержание в статьях должно формироваться автоматически из заголовков и подзаголовков.

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Подзаголовок 1

Подзаголовок 2

Подзаголовок 3

Заголовок 4

Заголовок 5

Меню должно разбиваться на равномерные колонки.

Например, в нем будет 10 пунктов, оно разбивается на колонки.

У меню сделать рамку, углы сделать плавными.

Миниатюра

* Напротив меню должна выводится главная миниатюра статьи.

* Эта же миниатюра выводится на странице блога в сетке статей.

Рейтинг/счетчик просмотров

В каждой статье выводится рейтинг и количество просмотров

В админпанели при редактировании статьи добавить возможность указать собственный рейтинг статьи и количество просмотров.

У рейтинга должно проставляться количество проголосовавших и средняя оценка.

У счетчика просмотров только количество просмотров.

Изображения

Во всех статьях будут присутствовать изображения.

Прямые углы убрать

Похожие статьи

Внизу статьи будет располагаться автоматический блок перелинковки.

В нем должны выводится 4 статьи из той же категории в которой пользователь читает статью.

Т.е статья находится в категории “Ozon” следовательно и похожие статьи (4шт) должны выводится из этой же категории.

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3 года назад
guest_16584144887068
3 года в сервисе
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Заявки фрилансеров

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