Требуется разработать макет лендинга, состоящего из 4 блоков. Важно указать стоимость дизайна за 1 блок и сроки выполнения проекта. Примеры работ приветствуются.
Правки сайта на Bitrix 24 по ТЗ
[table]ЗадачаНеобходимо создать страницу блога на сайте shopstat.ru
При создании блога необходимо учесть следующие пункты:
* Прототип блога + страница статьи
* Категории имеют аналогичный прототип, как и сам блог.
ЧПУ блога + категории
* На странице блога должен работать вывод категорий блога
Если категории блога пустые (без статей), то они должны быть по умолчанию скрыты.
При появлении статьи в категории, она выводится на основной странице блога.
* Необходимо наличие “хлебных крошек” строки навигации
* Последний URL в строке навигации некликабельный
* Категории тоже должны участвовать в строке навигации
Пример полной навигации в блоге:
* Shopstat - Блог - Wildberries - Как управлять продажами на маркетплейсе
Метатеги
В админ панели:
* Должна быть возможность прописать метатеги на основную страницу “Блог”
* Должна быть возможность прописать метатеги к каждой категории “Блог”
* Должна быть возможность прописать метатеги на каждую статью из блога.
Необходимые теги: Title и Description
А также у каждой страницы/категории/статьи должна быть возможность указать тег “canonical”
Содержание
Содержание в статьях должно формироваться автоматически из заголовков и подзаголовков.
Заголовок 1
Заголовок 2
Заголовок 3
Подзаголовок 1
Подзаголовок 2
Подзаголовок 3
Заголовок 4
Заголовок 5
Меню должно разбиваться на равномерные колонки.
Например, в нем будет 10 пунктов, оно разбивается на колонки.
У меню сделать рамку, углы сделать плавными.
Миниатюра
* Напротив меню должна выводится главная миниатюра статьи.
* Эта же миниатюра выводится на странице блога в сетке статей.
Рейтинг/счетчик просмотров
В каждой статье выводится рейтинг и количество просмотров
В админпанели при редактировании статьи добавить возможность указать собственный рейтинг статьи и количество просмотров.
У рейтинга должно проставляться количество проголосовавших и средняя оценка.
У счетчика просмотров только количество просмотров.
Изображения
Во всех статьях будут присутствовать изображения.
Прямые углы убрать
Похожие статьи
Внизу статьи будет располагаться автоматический блок перелинковки.
В нем должны выводится 4 статьи из той же категории в которой пользователь читает статью.
Т.е статья находится в категории “Ozon” следовательно и похожие статьи (4шт) должны выводится из этой же категории.
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Заявки фрилансеров
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