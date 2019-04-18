Правки в макетах PSD

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок172 просмотра

Требуется помощь по добавлению нескольких правок в готовые PSD макеты. Бюджет небольшой, работа несложная. Оплата сдельно на кошелек или на карту. 

6 лет назад
balticit
Егоров 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров