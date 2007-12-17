Прикольный дизайн для 1 стр. Сверстать в html.

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Нужен дизайн и верстка 1 страницы.

На этой странице будет что-то вроде небольшой витрины маек с прикольными надписями.

Должен быть прикольный логотип, оформление сайта. В общем дело в оригинальности странички.

Вот в принципе. Жду ваших предложений с ценами и портфелями.

HTML
16 лет назад
stryker
Илья 
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
18 отзывов
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