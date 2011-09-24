1. Дизайн (приближенный к сайту http://woodenhouses.ecobiz.com.ua/) на шапке расположенны 2 коттеджа а так же главные гзделия заказника (подобно http://megafasad.com/price.html) Название на шапке: "Навесы" ...
Приватный проект для Алексея Масалова (c0dex)
Разработка дизайна сайта для Интернет-Магазина одежды, ТЗ имеется.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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