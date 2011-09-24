Приватный проект для Алексея Масалова (c0dex)

Всем добрый вечер. На данный момент требуется дизайн для 2-х сайтов - один будет сайт запчастей для бытовой техники, второй будет по тепловому и климатическому оборудованию. ТЗ выбранному исполнителю(ям) отправлю, желательно встреча вживую.