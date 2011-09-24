Приватный проект для Алексея Масалова (c0dex)

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка235 просмотров

Разработка дизайна сайта для Интернет-Магазина одежды, ТЗ имеется.

14 лет назад
web-house
Григорий 
32 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад
$2000
7 дней
Отлично справился с задачей! Будем сотрудничать и дальше :)
5 лет прошло, Веблансер попросил поставить отзыв. Уверен, мы отлично поработали тогда. С уважением, Алексей.

Заявки фрилансеров

c0deX
32 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
19 отзывов
14 лет назад