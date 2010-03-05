Приватный проект для Борисенко Павла Сергеевича

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки156 просмотров

Необходимо нарисовать эскиз дизайна главной страницы - http://docs.google.com/View?id=dggssd8x_620c9ntwjgc

Дизайнер должен предоставить эскиз дизайна до 9 марта 2010 года. Под эскизом мы понимаем прототип дизайна, который должен давать представление о подходе дизайнера к предлагаемой работе, идеях, которые он собирается заложить в дизайн и интерфейс, предлагаемой модульной сетке и стиле работы данного конкретного специалиста. Дизайнер создает эскиз главной согласно полученному ТЗ. Для эскиза приемлемо использование "рыбного текста" и прочих временных замещающих элементов там, где не хватает данных ТЗ. Эскиз должен реализовывать не менее 80 процентов требований заложенных в ТЗ, быть качественным (на уровне предыдущих работ портфолио дизайнера ) и эстетичным.

15 лет назад
gorodua
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

shrikes
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$40
3 дня

Заявки фрилансеров

shrikes
42 года
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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