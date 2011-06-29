Приватный проект для Гожая Ольга (olechka_dumka)

Нужно не много отредактировать шаблон DLE, а если быть конкретней то смотрите рисунок! Чем ниже будет цена тем больше вероятность что я буду работать с вами!
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Необходимо создание дизайна страницы регистрации для социальной сети, дизайн должен быть выполнен в *PSD макете
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