Приватный проект для Гожая Ольга (olechka_dumka)

Дизайн сайтовЗавершен3 заявки234 просмотра
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Необходимо создание дизайна страницы регистрации для социальной сети, дизайн должен быть выполнен в *PSD макете

12 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
olechka_dumka
Ольга 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличный дизайнер и хороший человек. Работает быстро и качественно. Сделала макет за вечер, обращусь еще )
Было очень приятно работать. Оплата была сделана вовремя, сразу после отправленной работы. Четко была поставлена задача. надеюсь поработать еще)
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