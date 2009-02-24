Приватный проект для Кудрицкий Макс (m_a_x)

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок183 просмотра
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Есть готовый сверстанный сайт. Требуется создать макеты страниц в psd, т.е. все элементы/текста страниц сгруппировать по слоям в фотошопе.

15 лет назад
osterok
Ефимов 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
m_a_x
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$40
2 дня
Очень качественная и быстрая работа. Буду обращаться и дальше.
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