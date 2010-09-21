Приватный проект для l_valentin

Необходим дизайн интернет-магазина мото тематики. Главная страница, на основе ее внутренняя. Бриф и материалы по запросу в личку. Оплата по факту. Наличные в Москве, безнал, электронка. Надо срочно. Т.е. первый набросок надо показать достаточно быстро. Плюс в том, что ...