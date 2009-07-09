Приватный проект для Lereena

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки158 просмотров

Дизайн и верстка сайта, IT тематика.

16 лет назад
torquemada
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$120
4 дня
Работаем далеко не в первый раз, все отлично, как всегда!
Проект по моей любимой тематике - IT и технологии. Благодарю Андрея за интересный проект, очень понравилось сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $500

    Здравствуйте. Требуется выполнить дизайн для развлекательного сайта. Развлечения там будут не обычные, интересные научные опыты. Особых пожеланий по дизайну нет, будем смотреть на красоту ваших макетов. Так что полная свобода мыслей. Название сайта ...

    Дизайн сайтов59 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта каталога фирм

    $500

    Необходимо нарисовать дизайн каталога фирм с их подробным описанием: Я первый раз пользуюсь сервисом weblancer.net, поэтому мало разбираюсь, что от меня требуется. От вас опыт работы по подобному проекту ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работа с дизайном сайта на Ucoz

    Здраствуйте, нужно минимально изменить дизайн сайта на Юкоз, т.е цветовую гамму и еще по мелочам. Нужно сделать все по минимуму, так что бы поисковые системы перестали воспринимать шаблон как стандартный. Чем скорее и ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн+верстка нескольких страниц

    $100

    Атачем макет того что нужно. Нужен дизайн и верстка такой страницы + верстка двух специфических центральных блоков. Цветовая гамма нужна под логотип. Нужны иконки, предпочтительно использовать какую-то общедоступную коллекцию иконок, чтобы ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Простой дизайн и верстка

    $30

    Нужен простой дизайн и верстка. ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ В ПМ. На выходных буду отсутствовать. Всем отвечу или сегодня или в понедельник. Особое предпочтение фрилансерам из Киева, нужен надежный человек для ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад