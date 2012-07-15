Приватный проект для Ma_Rgo

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка135 просмотров

требуется дизайн входной страницы партнерской программы. Макет и пожелания по цветам будут предоставлены

13 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$100
2 дня
В очередной раз рада сотрудничеству. Очень ценное качество- быстрота работы, без затягиваний сроков и кормлений завтраками. Пожелания моментально учитывались. Мои наилучшие рекомендации!
Сотрудничаю с Викторией во второй раз. Как и прежде одни положительные эмоции.Чёткое ТЗ, всегда на связи, оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад