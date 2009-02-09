Приватный проект для Студия Carissalmo

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок336 просмотров
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Нужен дизайн для сайта о посуточной аренде жилья на озерах

15 лет назад
stinol
Артем 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
15 лет назад
$300
4 дня
Второй раз заказываю сайт у этой студии и оба раза остался 100% доволен. Рекомендую всем!!!
Приятный в общении заказчик. Всегда рад сотрудничеству и в будущем.
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