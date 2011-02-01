Приватный проект для Вячеслава.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка116 просмотров

Дизайн интернет портала, для климатической компании.

14 лет назад
wzorcam
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1400
20 дней
Большое спасибо за выполненную работу. Прорисовка как всегда на высоте + отличная продуманность дизайна. Рекомендую!
Приятно и интересно работать с Александром! Всё как обычно, интересные проекты, своевременнаня оплата, легкость в общении. Александр спасибо! С Уважением Вячеслав.

Заявки фрилансеров

ViacheslavAvtor
Вячеслав 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад