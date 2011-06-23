Приватный проеткт для istore

Здравствуйте. Веб-студии требуется дизайнер. У нас есть дизайнер в штате и есть дизанер на удаленке, но дизайнер на удаленке регулярно пропадает без объяснения причин. В связи с этим ищем дизайнера для выполнения заданий. Желательно конечно, чтобы ...