Приватно для Гожой Ольги

$50
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки166 просмотров
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Дизайн сайта для мед.компании

12 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
olechka_dumka
Ольга 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отличный исполнитель. Сделано все с умом, быстро и качественно. У Ольги хватило терпения на все переработки, никаких лишних вопросов. Рекомендую.
Было очень приятно работать с Анной. Легкое общение) Четко знала что надо реализовать в дизайне. Оплата была сделана сразу же после окончания работы и в полном обьеме. Надеюсь на дальнейшое сотрудничество! Всем рекомендую как хорошего, лояльного заказчика!