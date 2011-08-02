Приватно для Гожой Ольги

Было очень приятно работать с Анной. Легкое общение) Четко знала что надо реализовать в дизайне. Оплата была сделана сразу же после окончания работы и в полном обьеме. Надеюсь на дальнейшое сотрудничество! Всем рекомендую как хорошего, лояльного заказчика!