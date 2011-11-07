Приватно для Гудик Александр - Дизайн главной стр

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Завершен1 заявка429 просмотров

Создать дизайн главной стр. На основе status-kurs.ru

14 лет назад
masterbober
Александр 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
14 лет назад
$200
4 дня
Все в порядке. Все замечания учтены и воплощены в жизнь. Работа сделано так, как надо.
Было приятно работать спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад
14 лет назад

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