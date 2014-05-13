Приведение в порядок дизайна сайта

Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок196 просмотров
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Есть интернет-магазин www.o-torg.ru

Нужно привести в порядок дизайн:

- унифицировать оформление кнопок (а то при оформлении заказа один тип, в категориях другой)

- сделать аккуратным оформление текста - заголовки, ритм между анонсами статей в разделе "Статьи", подпункты (к примеру раздел Доставка кажется некрасиво написанным)

- добавить на странице категория магазина производителя к превьюшке товара. Возможно нужно переработать саму превьюшку - сделать более аккуратной...

- перекомпоновать шапку сайта - корзину хочется более аккуратной и оформленной видеть, добавить блок с часами работы колл-центра (возможно стоит объединить с телефоном?), место для баннера

- Самое важное - при оформлении заказа невнятные сообщения об ошбиках. Люди их не видят и могут отказаться от оформления заказа. Есть мнение, что лучше сделать сообщение об ошибке около поля, в котором произошла ошибка.

- будем рады и другим предложениям по улучшению дизайна (цель - повышение конверсии, аккуратность, чистота).

Исходников в псд нет.

Оплата:

- рублями

- эл. платежные системы (Киви, ЯД, на сотовый, WMR)

- по факту (см. историю - со всеми с кем сотрудничал, все прошло штатно)

10 лет назад
db-identity
Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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