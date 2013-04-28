Продающий одностраничник

Необходим специалист с опытом создания одностраничников (Landing page), который знает, как делать именно продающие страницы. Товар – говорящий хомяк (качественная версия, как в видео). Необходимо чтобы страница выглядела не дешево и привлекательно. Мне нравится дизайн, как в приложенном сайте. (Смотри файл с медведем).

Но также необходимы триггеры продающие добавить, отзывы (примеры триггеров на talkhamster.ru), заказать обратный звонок.

Пишите свои предложения и ссылки на ваши работы и портфолио.

Необходимо также, чтобы в дальнейшем сайт легко изменялся.

Есть и другие проекты.