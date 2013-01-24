Проектировщик UI

Добрый день уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать редизайн сайта http://rost-on-line.narod.ru Нужно сделать редизайн шапки и подвала, центральную часть не трогать, цветовое оформление оставляем, работы не много, просто сделать покрасивее, а то эти элементы 5-ти летней давности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется аналитик, проектировщик интерфейсов
Обязанности:
1. Проектирование интерфейсов (сайты, магазины, порталы, приложения, программы)
2. Анализ "юзабилити", подготовка рекомендаций
Требования:
1. Опыт работы - не менее 2 лет
2. Наличие в портфолио проектов - интернет-магазинов, порталов, приложений
Условия:
Работа удаленная - попроектно
Размер и условия оплаты труда - по результатам собеседования
Портфолио с расценками направляйте на электронную почту [email protected]
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