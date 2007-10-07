Производство флагов (доработка сайта)

$250
Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок346 просмотров
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Имеется работающий сайт www.unti.ru

Всё устраивает кроме внешнего вида.

Есть пробный вариант нового дизайна www.unti.ru/1

Нужно идею довести до ума. Можно использовать какой-нибудь движок, но лучше без него.

Главное условие- быстрота загрузки страничек. Не нужно раздувать монстра из простенького сайта.

Оплата может быть и выше указанной, если получится "конфетка".

Желательно личное общение при обсуждении проекта.

16 лет назад
unti
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
22 дня назад
16 лет назад
$250
4 дня
Я довольна сотрудничеством с компанией UNTI, в лице Галины! Очень порядочный и чуткий человек. Давала ценные советы и очень умело курировала наше сотрудничество! Спасибо и огромных успехов вам лично и вашей Компании.