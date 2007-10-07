Производство флагов (доработка сайта)

Имеется работающий сайт www.unti.ru

Всё устраивает кроме внешнего вида.

Есть пробный вариант нового дизайна www.unti.ru/1

Нужно идею довести до ума. Можно использовать какой-нибудь движок, но лучше без него.

Главное условие- быстрота загрузки страничек. Не нужно раздувать монстра из простенького сайта.

Оплата может быть и выше указанной, если получится "конфетка".

Желательно личное общение при обсуждении проекта.