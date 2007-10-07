Производство флагов (доработка сайта)

Требуется провести редизайн сайта http://www.enerprom-spb.com Свои предложения, портфолио, рекомендации и прочее - в личку Бюджет - 400$
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется работающий сайт www.unti.ru
Всё устраивает кроме внешнего вида.
Есть пробный вариант нового дизайна www.unti.ru/1
Нужно идею довести до ума. Можно использовать какой-нибудь движок, но лучше без него.
Главное условие- быстрота загрузки страничек. Не нужно раздувать монстра из простенького сайта.
Оплата может быть и выше указанной, если получится "конфетка".
Желательно личное общение при обсуждении проекта.
- Похожие заказы
- $400Дизайн сайтов49 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
http://hotkamasutra.net/ В общем, нужен полный редизайн, можно какой-то шаблон переделать, но нужно под ДЛЕ 6.2.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт16 лет назад
есть скрипт партнерского магазина, нужно в нем изменить несколько картинок (исправить там стандартные фразы на свои) + подредактировать фразы в текстах.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется создать дизайн для сайта аниме-тематики. Пожалуйста, не думайте что достаточно будет взять шаблон и заменить стандартные картинки на изображения аниме-героев. Тут нужен более творческий подход. Без flash. Логотип не нужен. Все подробности - ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $700
Нужно нарисовать дизайн портала. Полностью на CSS. 100% Div-ная верстка. На сайте будет все: почта, видео, приколы, новости... вобщем как и на любом портале для людей.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Создать качественный макет в PSDДизайн сайтов55 заявокЗакрыт16 лет назад
- $300
Создать качественный макет в PSDДизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Создать макет в PSDДизайн сайтов39 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен дизайн страницы для клубной вечеринки. Обязателен опыт аналогичных проектов (просьба приложить). Креатив и хорошие артистичные способности приветсвуются.Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Имеется кривой шаблон для сайта DLE. Нужно его сделать ровным для версии 6.2 + по возможности оптимизировать. Жду ваши предложения.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад