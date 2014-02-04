Прорисовка планировок, рендера

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок258 просмотров

Добрый день,

Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы:

1.​ Более детально прорисовать поэтажные планировки 1-го и 2-го подъезда (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4 (Прилагаю).

2.​ Более детально прорисовать планировки квартир (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4 (Прилагаю).

3.​ Прорисовать планировки офисов (2-й этаж, поэтажные 1-го и 2-го подъезда, по 1 санузлу на подъезд), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4.

4.​ Прорисовать планировки торговых помещений, чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4. 2 варианта: на каждый подъезд (1-го и 2-го подъезда, общая – 1000 м2) – для малого бизнеса, все вместе – для FMCG сетей.

5.​ Прорисовать пентхаусы (21-22 этажи, свободная планировка, 1 или 2 уровня, площадью: 80 м2; 100 м2; 110 м2; 130 м2; 160 м2; 250 м2).

6.​ Прорисовать рендер (модель дома), материал на сайте (проектная декларация).

7.​ Прорисовать ситуационный план расположения объекта.

Прошу сообщить стоимость и сроки выполнения работ. Оплата по факту.

11 лет назад
office_rospromst
Ольга 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ilnurka
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад
$50
3 дня
Хорошая работа, спасибо
не оплатили

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ilnurka
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва(-1)
11 лет назад

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