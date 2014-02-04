Сайту компании по производству резиновой плитки необходимо сделать качественную шапку размерами 1050х180 и лого.
Прорисовка планировок, рендера
Добрый день,
Предлагаю выполнить следующие дизайнерские работы:
1. Более детально прорисовать поэтажные планировки 1-го и 2-го подъезда (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4 (Прилагаю).
2. Более детально прорисовать планировки квартир (3-20 этажи), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4 (Прилагаю).
3. Прорисовать планировки офисов (2-й этаж, поэтажные 1-го и 2-го подъезда, по 1 санузлу на подъезд), чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4.
4. Прорисовать планировки торговых помещений, чтобы была возможность их открыть на сайте в большем формате и распечатать на формат А4. 2 варианта: на каждый подъезд (1-го и 2-го подъезда, общая – 1000 м2) – для малого бизнеса, все вместе – для FMCG сетей.
5. Прорисовать пентхаусы (21-22 этажи, свободная планировка, 1 или 2 уровня, площадью: 80 м2; 100 м2; 110 м2; 130 м2; 160 м2; 250 м2).
6. Прорисовать рендер (модель дома), материал на сайте (проектная декларация).
7. Прорисовать ситуационный план расположения объекта.
Прошу сообщить стоимость и сроки выполнения работ. Оплата по факту.
Выбранный исполнитель
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