Простые дизайны на базе шаблона WP

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок176 просмотров

Требуется, на базе простого шаблона Wordpress, в рамках его функционала минимально изменить дизайн с целью придания сайту тематичности, настроить типографику + составить логотип. 

Т.е не нужно рисовать PSD, не нужен доп кодинг, не нужно рисовать коллажи, нужно уметь создавать из готового исходника при минимальных трудозатратах тематичные сайты. 

Знание минимальной верстки вам понадобится. 

Бюджет на 1 сайт – 1000 руб. 

Работа постоянная. Обязательно наличие Скайпа. 

За примерами и разьяснениями обращайтесь в Скайп или Личку.

WordPress
9 лет назад
qiwit
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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