Простые дизайны на базе шаблона WP

Требуется, на базе простого шаблона Wordpress, в рамках его функционала минимально изменить дизайн с целью придания сайту тематичности, настроить типографику + составить логотип.

Т.е не нужно рисовать PSD, не нужен доп кодинг, не нужно рисовать коллажи, нужно уметь создавать из готового исходника при минимальных трудозатратах тематичные сайты.

Знание минимальной верстки вам понадобится.

Бюджет на 1 сайт – 1000 руб.

Работа постоянная. Обязательно наличие Скайпа.

За примерами и разьяснениями обращайтесь в Скайп или Личку.