Простой дизайн сайта веб-студии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок253 просмотра

Требуется разработка дизайна веб-студии.

Желательно придерживаться светло- серой цветовой гаммы, с оранжевыми, зелеными, синими цветом.

Нравятся сайты, оформленные красивой графикой (красивыми рисунками/фотографиями). Например:

http://greenstile.com.ua

http://www.ekodesign.com.ua/

http://www.artdig.ru/

Структура не сложная:

1. шапка с контактной информацией, названием сайта (сайт наз. WayDecisions) и его описанием

2. ниже шапки будет главное меню

3. Ниже меню можно поместить небольшой рисунок

4. еще ниже 2 колонки: 1-основной контент, 2-информация о сайте (Новости, портфолио, спец предложения).

13 лет назад
monav1
37 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
3 дня
Маргарита - прекрасный специалист в своей области. С ней было работать легко и приятно. Работа была выполнена на 10+ и раньше заявленных сроков!!! Очень рада, что выбрала исполнителем Маргариту, что и Всем советую!!! В дальнейшем буду работать ТОЛЬКО с ней!!! Молодец!!! СПАСИБО!!!!!
Марина приятный в общении человек. Чёткое ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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