Здравствуйте! Хочу предложить вам работу.

Задача Провести UX-анализ 2-ух Landing page. Требуется ее выполнить до 12:00 (по МСК) ДО 22июля

Материалы, которые я предоставлю перед стартом:

- Скриншоты к веб-аналитикам ГуглАналитика, яндексМетрика по запросу ( я онлайн 24/7)

- 2 небольших посадочных страниц

Описание работ:

1) Пройти пользовательский путь и спроектировать воронку (используя веб-аналитику, сервисы для оценки пользовательского опыта, воронку продаж)

2) Прописать процент отвала пользователей с каждого шага

3) Выделить наиболее проблемные места воронки (bottlenecks)

4) Составить список рекомендаций по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта, начиная с шагов с наибольшим процентом ушедших пользователей. При составлении рекомендаций необходимо подтверждать рекомендации ссылкой на следующие источники:

Ссылка на исследование

Ссылка на экспертное мнение (UX-гайды, мнение отраслевых экспертов)

Опрос пользователей продукта (Custdev)

Цифры из аналитики/результаты A/B-тестирований, подтверждающие сформированную гипотезу

Базовые принципы типографики/сочетаний цветов и т.д.

5) Сформировать прогноз по улучшению пользовательских показателей:

1) CR в следующий шаг воронки

2) bounce rate

3) глубина просмотра

Результат проделанной работы оформить в презентации (чем меньше слайдов, тем лучше) - можно без красивых картинок, главное грамотно.