Провести UX-анализ 2-ух Landing page.

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок191 просмотр

Здравствуйте! Хочу предложить вам работу. 

Задача Провести UX-анализ 2-ух Landing page. Требуется ее выполнить до 12:00 (по МСК) ДО 22июля

Материалы, которые я предоставлю перед стартом:

- Скриншоты к веб-аналитикам ГуглАналитика, яндексМетрика по запросу ( я онлайн 24/7)

- 2 небольших посадочных страниц 

Описание работ:  

1) Пройти пользовательский путь и спроектировать воронку (используя веб-аналитику, сервисы для оценки пользовательского опыта, воронку продаж) 

2) Прописать процент отвала пользователей с каждого шага 

3) Выделить наиболее проблемные места воронки (bottlenecks) 

4) Составить список рекомендаций по улучшению интерфейсов и пользовательского опыта, начиная с шагов с наибольшим процентом ушедших пользователей. При составлении рекомендаций необходимо подтверждать рекомендации ссылкой на следующие источники: 

Ссылка на исследование 

Ссылка на экспертное мнение (UX-гайды, мнение отраслевых экспертов) 

Опрос пользователей продукта (Custdev) 

Цифры из аналитики/результаты A/B-тестирований, подтверждающие сформированную гипотезу 

Базовые принципы типографики/сочетаний цветов и т.д. 

5) Сформировать прогноз по улучшению пользовательских показателей: 

1) CR в следующий шаг воронки 

2) bounce rate 

3) глубина просмотра 

Результат проделанной работы оформить в презентации (чем меньше слайдов, тем лучше) - можно без красивых картинок, главное грамотно.

6 лет назад
QWERTY1488
Евтушенко 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров