Товарищи дизайнеры, есть желание заказать несколько несложных дизайнов для своих проектов. По дизайну, они, скорее тянут на сателлиты, нежели на "полноразмерные" сайты. Поскольку проекты – простые, то и макетов на один проект ...
Работа возможно для начинающего фотошопера
Требуется постоянное изготовление шапок для сайтов вот такого уровня и такого плана
http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=76 (пробегитесь там по страничкам по темке, чтобы сложилось правильное представление)
Сайтов 200-400 в месяц.
Т.е. даются про что будут сайты и под них делаются такие шапки определенного размера.
Указывайте пожалуйста Ваши цены за 100 штук и обем недельный, на который можно рассчитывать.
Предложения без цены рассмотрены не будут.
Хотелось бы сотрудничать с 1-2 людьми для удобства.
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