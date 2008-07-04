Работа возможно для начинающего фотошопера

Требуется постоянное изготовление шапок для сайтов вот такого уровня и такого плана

http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=206729&page=76 (пробегитесь там по страничкам по темке, чтобы сложилось правильное представление)

Сайтов 200-400 в месяц.

Т.е. даются про что будут сайты и под них делаются такие шапки определенного размера.

Указывайте пожалуйста Ваши цены за 100 штук и обем недельный, на который можно рассчитывать.

Предложения без цены рассмотрены не будут.

Хотелось бы сотрудничать с 1-2 людьми для удобства.