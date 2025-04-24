Требуется дизайнер для создания двух лендингов на английском языке. Обязательны примеры работ с англоязычными сайтами в портфолио. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Работы по дизайну (автотематика)
Несколько небольших, но очень важных для нас задач по дизайну (UX, UI, print, social). Все подробности обсудили лично с Алексеем.
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