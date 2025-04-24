Работы по дизайну (автотематика)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Открыт1 заявка1 просмотр

Несколько небольших, но очень важных для нас задач по дизайну (UX, UI, print, social). Все подробности обсудили лично с Алексеем.

UI/UXДизайн постовСоздание пользовательских интерфейсов
20 часов назад
Сергей
 
34 года
8 лет в сервисе
Был
20 часов назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
610 отзывов
19 часов назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов