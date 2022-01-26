Разработать адаптивный дизайн сайта

$40
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка163 просмотра
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Макет в Фигме на десктоп есть, нужны адаптивы

Дизайн сайта
2 года назад
AlexTroshin
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
patasya
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$40
2 дня
RUB
Не в первый раз работаю с Натальей, работает быстро, креативно и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Материал предоставлен быстро, четкое задание. Рекомендую Александра к сотрудничеству как заказчика!