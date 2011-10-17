Разработать BackGround по примеру.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки208 просмотров

Приветствую, уважаемые дизайнеры.

В данный момент я разрабатываю сайт и мне нужен человек, который нарисует фоновый рисунок по примеру.

Пример: http://www.bc-spartak.ru/

Нужно сделать тоже самое, но с надписью: БК"ВОЛИНЬБАСКЕТ".

Сроки, цены?

С уважением, Александр.

14 лет назад
alexverb
31 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Dmytriy_O
Дмитрий 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо, все было выполнено в срок и качественно!
Спасибо, быстая оплата, точно поставленная задача. Было приятно работать)

Заявки фрилансеров

Nas6ka
35 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
Dmytriy_O
Дмитрий 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов
14 лет назад

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